Во Франции завели дело на подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина

На россиянина Кирилла Грязнова, задержанного в июле во Франции, заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

© РИА Новости

Как отметили в ведомстве, гражданину РФ грозит 30 лет тюрьмы.

«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции», — говорится в сообщении.

Во Франции задержали россиянина за угрозу дестабилизации во время Игр

По требованию МВД у мужчины на дому был проведен обыск.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр», — говорится в материале.

Ранее французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 миллионов евро в ходе расследования дела о возможном отмывании денег.