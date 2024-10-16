Капитан объяснил долгие поиски лодки в Охотском море

Лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, долго искали из-за сниженной рыболовной активности в этом районе. Об этом заявил РИА Новости капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

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«Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость», — пояснил капитан.

На Камчатке спасли туриста, который два месяца дрейфовал на надувной лодке

Он добавил, что так далеко лодку отнесло из-за совокупности течений и господствующих ветров. Зорченко пояснил, что перед выходом в море необходимо было сообщить в МЧС и взять с собой передатчик, чтобы подать сигнал бедствия подать.

«Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка – как зернышко на большом-большом столе», — отметил капитан.

14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин, который провел в море 67 дней. Вместе с ним находились тела двоих человек — его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.