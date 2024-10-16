Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова оставила в России долг

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова оставила в России задолженность в размере 13 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные базы судебных приставов.

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Согласно этой информации, журналистка оставила в стране задолженность по исполнительным документам суммой 13 043 руб. Ее ранее уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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В марте 2022 года Овсянникова в прямом эфире программы «Время» появилась с протестным плакатом против специальной военной операции (СВО). Затем она покинула страну. В октябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима и лишил журналистку права администрировать сайты и страницы в социальных сетях в течение четырех лет по статье о фейках о ВС РФ. Она находится в международном розыске. Сообщалось, что бывшая сотрудница Первого канала уехала в одну из стран Европы.

Ранее бывшую ведущую телеканала «Россия 1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии.