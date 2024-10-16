Суд продлил срок следствия по делу бывшего главного кадровика Минобороны

Суд продлил срок следствия по делу бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу Кузнецова продлен до 12 января 2025 года», — говорится в материалах.

8 октября, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецову до 12 января. Слушания проходили в закрытом режиме.

Суд арестовал 29 банковских счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

Также суд арестовал счета в банках и ряд объектов недвижимости фигуранта. По ходатайству следствия арестованы 29 счетов в трех российских банках, земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом там же, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тысячи квадратных метров на ней и квартира на Ярцевской улице в Москве.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.