Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, может платить налоги на Украине. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

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«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица, — прим. "Ленты.ру")», — заявил источник агентства.

Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве внедорожника бизнесмена

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы вместе с ним учредил 12 компаний. Две фирмы ликвидированы. Остальные десять функционируют в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.