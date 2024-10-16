Суд арестовал 29 банковских счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, и его родственников. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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Задержанный генерал Минобороны Кузнецов владел раритетным автомобилем "Волга"

Согласно материалам, по ходатайству следствия суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Кроме того, арестованы земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в последнем, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. кв. метров на ней, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.