Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве внедорожника бизнесмена

Мужчина, которого задержали по подозрению в попытке взорвать предпринимателя на юго-западе Москвы, является его бизнес-партнером. Об этом сообщил столичный Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

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«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — отмечается в публикации.

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Также известно, что правоохранители проводят обыск по месту задержания подозреваемого мужчины. Судя по опубликованному видео, его застали врасплох.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.