Адвокат раскрыл перспективы дела блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Адвокат Илья Антоненко в беседе с корреспондентом Ura.ru раскрыл перспективы уголовных дел, возбужденных против блогера Сергея Косенко по факту того, что он бросил в сугроб своего двухмесячного сына.

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Косенко находится за пределами России. Блогеру вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: «неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «покушение на причинение ему тяжкого вреда». Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным Антоненко, факт отсутствия подозреваемого на территории РФ не препятствует проведению следственными органами различных мероприятий в рамках расследования дела.

Вместе с тем, заметил юрист, статья «покушение на причинение тяжкого вреда здоровья» — относительно свежая в практике уголовно-правовая конструкция. Он добавил, что ее включение в УК РФ породило дискуссии среди правоприменителей на предмет ее состоятельности.

По его словам, для того, чтобы доказать вину человека в покушении, следует показать наличие прямого конкретизированного умысла, сформировать четкое представление о причиняемом вреде и результате.

«Применительно к данному случаю затруднительно даже предположить, каким образом от бросания ребенка в глубокий снег, неизбежно наступили бы последствия, опасные для жизни, неизгладимое обезображивание лица или развитие тяжелого хронического заболевания», — уточнил Антоненко.

Таким образом, констатировал адвокат, с учетом имеющихся в открытых источниках сведений, «судебная перспектива данного кейса представляется весьма неочевидной».