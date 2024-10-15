Бросившая ребенка в туалете в Турции россиянка объяснила свой поступок
Россиянка, бросившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи, рассказала на допросе в полиции, что не знала о беременности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Накануне в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что турецкие стражи порядка задержали россиянку 2006 года рождения и ее мать. Против молодой женщины возбуждено уголовное дело.
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Дипломаты отметили, что здоровью малыша ничего не угрожает.
«Мать ребенка Екатерина Бурназкина после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: «Я не знала, что беременна», — заметил источник.
По данным агентства, генконсульство в настоящее время принимает меры по оформлению ребенку необходимых документов, держит ситуацию на приоритетном контроле.