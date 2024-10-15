В Белгородской области дрон атаковал автобус

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, атака БПЛА на автобус произошла на повороте в поселок Октябрьский.

«К сожалению, ранены восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал Гладков.

Он отметил, что двое мужчин были госпитализированы с различными осколочными ранениями, еще две женщины получили легкие травмы и были отпущены домой после оказания первой помощи.

«Четверых несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную клиническую больницу: у 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у десятилетнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у восьмилетнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени», — добавил Гладков.

У рейсового автобуса, который подвергся атаке, повреждены кузов и выбиты стекла.