Выжившая после встречи с Чикатило поделилась воспоминаниями

С первого взгляда маньяк Андрей Чикатило казался совершенно обычным и ничем не примечательным человеком. Об этом в эфире передачи «Малахов» рассказала Людмила Рытникова, которая столкнулась с душегубом лицом к лицу в 16 лет.

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По словам женщины, встреча с убийцей состоялась на одной из улиц Москвы. Тогда он подошел к ней, представился уличным художником, после чего начал уговорить ее пойти с ним и попозировать. Тогда Людмила почувствовала неладное и отметила странный говор самозванца. После этих слов Чикатило резко изменился в лице, «чуть ли не зашипел» и, совсем забыв о напускной вежливости, злобно огрызнулся и поспешил скрыться. Однако самым страшным в образе знаменитого маньяка женщина назвала то, что он был похож на совершенно обычного человека, в котором сложно было увидеть скрытую натуру кровожадного убийцы.

— Когда увидела его в зале суда, я почувствовала ужас, потому что самым страшным было то, что этот человек был совершенно нестрашный. То есть, он казался странным, несколько навязчивым, может быть, не от мира всего, — рассказала Людмила.

Маньяка Ивана Продана, который получил прозвище Домодедовский упырь, могут объявить в федеральный розыск. Он вышел на свободу в апреле этого года, отсидев в колонии за свои преступления 25 лет, и не встал на учет в отделе МВД по месту проживания.