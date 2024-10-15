Стало известно о приостановке дела Блиновского

Расследование уголовного дела в отношении Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской, приостановлено из-за его службы в зоне проведения спецоперации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Находящийся в зоне СВО Блиновский ранее был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.

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«Расследование приостановлено в связи с его службой», — пояснил источник.

Напомним, что в настоящее время дело против Блиновской рассматривается по существу, она погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности в 908 млн рублей. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.