Жительница Петербурга через суд взыскала почти миллион рублей за пропавшие дроны

Жительница Петербурга Оксана Кубкина добилась судебного решения о взыскании почти миллиона рублей за оплаченные, но не поставленные ей дроны. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ответчиками выступили Чжан Цюнли, Сюй Цзянхоа, Чжан Жунцян и Чэнь Гоцин. Их гражданство не уточняется.

В судебном заседании было установлено, что 20 июня 2023 года Оксана Кубкина через интернет-платформу заказала необходимые ей дроны и перевела за них оплату в размере 948 тысяч 050 рублей.

"Получив деньги, вышеуказанные лица перестали выходить на связь, товар не передали", — сообщила пресс-служба судов.

Ответчики в суд не явились, хотя извещались о дате заседания надлежащим образом. Каких-либо возражений на иск с их стороны не поступило.

В итоге суд удовлетворил требования Кубкиной и взыскал с ответчиков оплаченную за дроны сумму, а также госпошлину и проценты за пользование чужими деньгами в размере 145 656.79 рублей.

15 октября сообщалось, что норвежский суд принял решение присудить компенсацию в размере $249 тысяч бизнесмену Андрею Якунину, который был задержан в 2022 году за запуск беспилотника на Шпицбергене.