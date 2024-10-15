В Набережных Челнах ученик младших классов поджег школу

В Татарстане загорелась школа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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Инцидент произошел в Набережных Челнах. По предварительной информации, девятилетний ученик заведения ушел с занятия и поджег обшивку здания.

На ситуацию обратили внимание рабочие на стройке рядом. Они вызвали пожарных. Педагоги тем временем смогли потушить огонь с помощью огнетушителей до прибытия экстренных служб.

Во время пожара никто не пострадал. Сами ученики ничего не заметили. О том, по какой причине подозреваемый совершил поджег, неизвестно.

До этого в Красноярском крае мужчина сжег дом своей возлюбленной и ее матери. По версии следствия, после конфликта женщина ушла ночевать к родственнице. Недовольный ситуацией россиянин проник на участок и поджег здание. Находившихся внутри женщин спасти не удалось.

Мужчину осудили на 19 лет, которые он проведет в колонии строгого режима.