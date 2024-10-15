Названа причина смерти родственников дрейфовавшего 67 дней в море россиянина

Школьник Илья Пичугин, который вместе с отцом и дядей дрейфовал в открытом море, умер от голода. Несмотря на то, что в лодке еще оставалась еда, юноша больше не мог есть сухую вермишель и горох. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По предоставленной информации, Илья скончался в начале сентября, через несколько дней после своего 16-летия. Путешественники питались одной и той же едой целый месяц, и Илья больше не мог есть ее. В результате он умер от истощения и голода.

49-летний Сергей, отец Ильи, умер в конце сентября, примерно через три недели. Предположительно, по той же причине. Михаил, брат Сергея, рассказал спасателям, что в последние дни его брат уже не мог есть ту же самую еду.

Михаил Пичугин провел около трех недель на лодке с телами своего брата и племянника, прежде чем 14 октября его обнаружили рыбаки. Выжившего доставили в магаданскую больницу, где он сейчас проходит лечение в реанимации, говорится в публикации.

14 октября рыбаки на судне «Ангел» в Охотском море у берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой 67 дней дрейфовал Михаил Пичугин вместе с телами своих родственников — братом и 15-летним племянником. С мореплавателями пропала связь во время переправы из Хабаровского края на Сахалин. Поиски длились более месяца, но не принесли результатов. По словам Михаила Пичугина, ему удалось выжить благодаря небольшому количеству воды: они взяли с собой около 20 литров. Также они собирали дождевую воду, а лапшу и горох замачивали и ели. К сожалению, двое родственников мужчины погибли, а сам он похудел на 50 килограммов.

Читать новость полностью

Михаил Пичугин, который на протяжении 67 дней дрейфовал в Охотском море, привел подробности о последних днях жизни своего брата, который за время нахождения на рыболовецком судне потерял сына. Комментарий выжившего россиянина опубликовал Telegram-канал Mash.

Мужчина отметил, что родственник кричал и пытался выпрыгнуть из судна. Его помешательство Пичугин связал с потерей сына.

Чудом спасшийся мужчина пояснил, что ему приходилось вытаскивать брата из воды, переодевать и согревать.

Брат Пичугина вместе с ребенком прибыли в Южно-Сахалинск из Улан-Удэ 4 августа. Там их ждал россиянин. Позже на пикапе Ssang Yong они начали двигаться на север острова — в село-порт Москальво. Компания оставила машину, взяла запас еды на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулась через Сахалинский залив к мысу Перовского.

Через некоторое время подросток дозвонился до матери. Затем у мужчин сломался мотор в 60 километрах от берега, они пробовали догрести до него, но затем сломалось весло. Позже они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше.

14 августа, после того, как путешественники не вышли на связь и не появились в Охинском районе, начались поиски. В них было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. Все это время поисковые работы не прекращались. Родственники пропавших уверяли, что лодка не могла затонуть, и отмечали, что старшие мужчины были опытными рыбаками и охотниками с навыками выживания в дикой природе.

Житель Бурятии, пробывший два месяца в Охотском море без еды и пресной воды, доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Пациент более-менее стабильный. Сейчас мы занимаемся его обследованием, оформим необходимые документы, разместим в реанимационное отделение и будем заниматься обследованием», - сказал исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

Для установления степени обезвоживания и дальнейших прогнозов необходимо взять весь спектр анализов и обследовать пострадавшего. После проведения обследования можно будет точно оценить состояние пациента, отметил представитель поликлиники.

Читать новость полностью

Рыболовецкое судно "Ангел", помимо выжившего после после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина, доставило в порт Магадана тела двух его погибших родственников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Магаданской области.

"Судно "Ангел" пришвартовалось в Магаданском торговом порту. На его борту - [выживший] 46-летний Михаил Пичугин и тела двух его не доживших до спасения родственников. Также рыболовецкий корабль доставил лодку "Байкат 470", на которой продолжался 67-дневный дрейф в Охотском море", - сообщили в министерстве.

Доставленную на берег лодку уже осмотрели следователи Восточного МСУТ СК России, сообщает пресс-служба СК РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Читать новость полностью

Друг Михаила Пичугина, пропавшего вместе с братом и племянником на лодке в Охотском море, раскрыл новые подробности об их путешествии. Воспоминаниями он поделился с РЕН ТВ.

По словам россиянина, они планировали путешествие на Шантарские острова около года: готовили лодки и экипировку, получали разрешения на поездку в заповедную приграничную зону.

«[На Шантарских островах] мы посмотрели китов, ловили рыбу, отдыхали. Там, конечно, не покупаешься, но с приливами маленько боролись», — рассказал приятель Пичугиных.

Он возвращался сушей, а братья и 15-летний школьник Илья планировали пойти морем.

«Мы продукты питания им отдали. Моя супруга всучила им все продукты, что остались, хотя они и отказывались брать. Как сейчас оказывается, они свою роль сыграли», — добавил мужчина.

По его словам, именно друзья первыми забили тревогу, когда Пичугины не вышли на связь в назначенное время.

Читать новость полностью

15-летний Илья Пичугин, трагически погибший в Охотском море во время путешествия на Шантарские острова, планировал продолжить образование после девятого класса. Об этом "РГ" рассказали одноклассники юноши.

Новость о гибели Ильи Пичугина шокировала его одноклассников. Друзья парня рассказали "РГ", что Илья только в этом году закончил девятый класс и подавал документы для дальнейшей учебы сразу в несколько колледжей.

"Илья учился в лицее № 8 Красноярска. Как друг был хорошим и позитивным, учился хорошо", - рассказывает наш собеседник Андрей П. (имя изменено).

"Илья был довольно дружелюбным и безобидным парнем, - сказал еще один знакомый юноши. - На самом деле можно было предположить все, что угодно, но не такой исход событий. Илью, да и отца жалко".

Читать новость полностью

Путешественник Михаил Пичугин, которого спасли в Охотском море спустя 67 дней плавания, смог выжить благодаря некоторым факторам. Так, один из них — это то, что мужчина был готов как физически, так и морально к любой чрезвычайной ситуации в море, а также пригодился запас воды, который он взял заранее. Специалист по выживанию Данила Михайловский в беседе с «Вечерней Москвой» высказал предположение о том, что именно помогло Пичугину выжить в экстремальных условиях.

— Путешественники были в море. Морскую воду пить нельзя, потому что это может привести к плачевным последствиям. Но можно добывать рыбу, заворачивать ее в какую-нибудь тряпочку и отжимать. Тогда получится пресная жидкость, которую можно пить с некоторыми ограничениями, — поделился Михайловский.

Без еды человек может нормально обходиться до трех недель, отметил собеседник «ВМ».

— Выживший мужчина, как утверждается, похудел почти вдвое — на 50 килограммов. Поэтому в выживании ему помог и имевшийся у него вес, — считает эксперт.

Кроме того, путешественники правильно подготовились к плаванию, подчеркнул специалист: создали запасы еды, воды, теплой одежды. При наступлении чрезвычайной ситуации нужно провести инвентаризацию и распределить все в минимальных объемах на максимально продолжительный период.

— В этом случае мужчины дали примерные координаты того места, где они будут находиться, сориентировали родных и близких относительно района и времени их пребывания. Когда они не вернулись к указанному времени, их начали искать. При этом у них были необходимые запасы, — оценил собеседник «ВМ».

К тому же мужчины обладали определенными навыками. Из этого следует: первое, что важно в подобных условиях, — команда, ее умения, запасы продовольствия и набор вещей, которые спасут жизнь.

— Но самое главное во всем этом — прогнозирование. То есть они позаботились о том, что может случиться чрезвычайная ситуация. Выживание — это не только набор каких-то вещей, но и некоторый интеллект, предвидение и подготовка, — заключил Михайловский.

Читать новость полностью