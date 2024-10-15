В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

В районе улицы Большая Ордынка в центре Москвы перекрыто движение из-за подозрительного предмета у автомобиля. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. Российская газета

«Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», — сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. В настоящий момент специалисты проводят все необходимые меры по проверке подозрительного объекта. Ura.Ru

Telegram-канал «Москва 24» пишет, что предмет заметили возле припаркованного фургона. Прохожие, обнаружившие подозрительную вещь, сообщили об этом в экстренные службы. News.ru