Корректировщика ВСУ из ЛНР приговорили к 23 годам колонии

Суд приговорил жителя Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР) к 23 годам колонии строгого режима за корректировку огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской и военной инфраструктуре города. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Мужчина, завербованный ВСУ, с марта по июнь 2022 года за денежное вознаграждение передавал украинским военным координаты объектов инфраструктуры, в том числе военной, жилого фонда, а также данные об объектах, на которых выдавалась гуманитарная помощь. С помощью информации, полученной от мужчины, украинские военнослужащие нанесли артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке. Местонахождение наводчика удалось установить в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудников МВД России по ЛНР.

"Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Северодонецка. <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что мужчина свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.