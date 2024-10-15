Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве

В Москве обнаруженный около грузовика на Большой Ордынке подозрительный предмет, который изначально приняли за взрывчатку, оказался пустой картонной коробкой. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

До этого сотрудники экстренных служб оцепили часть Большой Ордынки из-за странного предмета возле припаркованного грузовика. Тогда движение по улице частично ограничили из-за работы сотрудников профильных служб.

Ранее бомба взорвалась в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как произошел взрыв, что известно о потерпевших и кто мог заложить бомбу — в материале «Вечерней Москвы».