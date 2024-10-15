Стала известна причина смерти брата и племянника выжившего в море Пичугина

Школьник Илья Пичугин, который вместе с отцом и дядей дрейфовал в открытом море, умер от голода. Несмотря на то, что в лодке еще оставалась еда, юноша больше не мог есть сухую вермишель и горох. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

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По предоставленной информации, Илья скончался в начале сентября, через несколько дней после своего 16-летия. Путешественники питались одной и той же едой целый месяц, и Илья больше не мог есть ее. В результате он умер от истощения и голода.

49-летний Сергей, отец Ильи, умер в конце сентября, примерно через три недели. Предположительно, по той же причине. Михаил, брат Сергея, рассказал спасателям, что в последние дни его брат уже не мог есть ту же самую еду.

Михаил Пичугин провел около трех недель на лодке с телами своего брата и племянника, прежде чем 14 октября его обнаружили рыбаки. Выжившего доставили в магаданскую больницу, где он сейчас проходит лечение в реанимации, говорится в публикации.

14 октября рыбаки на судне «Ангел» в Охотском море у берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой 67 дней дрейфовал Михаил Пичугин вместе с телами своих родственников — братом и 15-летним племянником. С мореплавателями пропала связь во время переправы из Хабаровского края на Сахалин. Поиски длились более месяца, но не принесли результатов. По словам Михаила Пичугина, ему удалось выжить благодаря небольшому количеству воды: они взяли с собой около 20 литров. Также они собирали дождевую воду, а лапшу и горох замачивали и ели. К сожалению, двое родственников мужчины погибли, а сам он похудел на 50 килограммов. Как мужчине удалось пережить это двухмесячное «путешествие» в открытом море и как вообще можно было выжить в подобных условиях — в материале «Вечерней Москвы».

Брат оставшегося в живых на лодке в Охотском море Михаила Пичугина сошел с ума после смерти сына — кричал и прыгал в воду. Михаил Пичугин пытался вытащить Сергея из воды, согреть и накормить, но тот постоянно отказывался.