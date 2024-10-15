Названа причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, где погибли 22 человека

Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа, где погибли 22 человека, могла стать плохая готовность экипажа к сложной погоде, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет МАК. Москва24

В документе отмечается, что в момент аварии была низкая слоистая облачность, дымки и туманы. На скриншоте с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово видно, что горы были полностью закрыты туманом. Газета.Ru

В конце отчета МАК рекомендовал провести с летчиками занятия по анализу метеоусловий и порядку принятия решения, по действиям при попадании в метеоусловия, к которым экипаж не готов, как выводить воздушное судно из необычного углового положения по приборам. ТАСС