Москвич пожаловался на отравление ураном через руль авто

Москвич заявил, что его отравили ураном — частички металла якобы могли занести в руль его авто во время замены обшивки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

39-летний житель столицы по имени Вадим приехал во ФГУП «Радон» и заявил специалистам, что его руль, вероятно, заражен ураном. По его словам, полтора года назад почувствовал ухудшение состояния: мужчина терял сознание, кожа сохла, а на руках были «характерные повреждения». Медики обнаружили в организме москвича большое количество тяжелых металлов, в том числе уран и селен. Кроме того, уран нашли в организме его беременной жены и ребенка, однако в меньших количествах.

Мужчина предположил, что уран мог оказаться в его грузовике. Он вспомнил, что около полутора лет назад сдавал транспортное средство в ремонт, во время которого у рулевого колеса поменяли обшивку. Когда Вадим разрезал ее, то оттуда выпали маленькие камушки. После этого он провести еще один опыт. Мужчина забросил частицу камешка в емкость с зерном, которое вез, после чего попросил отдать его на исследование. Вскоре ему пришел ответ, что зерно проверку не прошло. Причину такого решения не уточнили.

Вадим утверждает, что после смены руля стал чувствовать себя намного лучше, а потому решил привезти его на исследование. Сейчас на предприятии ждут специалистов для измерения уровня радиации.