Названа причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, где погибли 22 человека

Причиной крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке 31 августа, где погибли 22 человека, с высокой долей вероятности стала неподготовленность экипажа к плохим погодным условиям. Об это во вторник, 15 октября, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что в ходе комплексного осмотра судна специалисты не нашли каких-либо технических неисправностей и дефектов. Все необходимое предварительное обслуживание перед выдачей разрешения на вылет было выполнено качественно и в полном объеме, поэтому причиной трагедии, скорее всего, оказался именно человеческий фактор.

— В процессе последнего периодического и оперативного ТО (технического обсуживая — прим. «ВМ») дефектов и неисправностей на вертолете не выявлено, — передает сообщение МАК РИА Новости.

Вертолет Ми-8Т, который направлялся в сторону поселка Николаевка в Елизовском районе, пропал с радаров 31 августа после взлета на Камчатке. На следующий день появилась информация о его крушении. На борту находилось три члена экипажа и 19 пассажиров. Что произошло в день крушения вертолета и стало причиной трагических событий, разбиралась «Вечерняя Москва».