Раскрыта предварительная причина крушения Ми-8 на Камчатке

Плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету в таких условиях могли стать причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа. Такую причину раскрыли в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

В документах также представлены факты о том, что в момент аварии стояла низкая облачность. Скриншот с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово, в 30 километрах от которого в горах упал борт, показывает, что горы были полностью закрыты туманом.

На Камчатке пропал вертолет с тремя людьми на борту

В отчете указывается, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. Также приведены данные, что все последние аварии с вертолетами «Витязь-аэро» происходили по причине ошибки в сложных метеоусловиях.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили.