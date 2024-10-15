Производитель «Жизель» прокомментировал сообщения об отравлениях

Кондитерская фабрика «Сокол», производящая зефир под брендами «Жизель» и «Сокол», готовит иск из-за распространения данных, порочащих репутацию. Об этом заявил РБК коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

Ранее в соцсетях и в Telegram-каналах сначала появилась информация о жалобах покупателей на плохое самочувствие из-за зефира завода «Сокол» на мальтите, купленного в магазинах «ВкусВилл», а затем и в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

«Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», - заявил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

Он отметил, что производимый «Соколом» продукт разрешен американскими и европейскими стандартами, выпускается с 2018 года и за период около года была всего 31 жалоба, «в большей степени связанная с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта».

«То, что опубликовано [Telegram-каналами], — более ста отравлений [за небольшой период] - это не соответствует действительности», - подчеркнул Шамис.

По его словам, Роспотребнадзор проводит проверку на заводе «Сокола» в Дмитрове и ее результаты будут приобщены к материалам, которые готовятся для подачи в суд.

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В свою очередь, X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сообщила, что не обнаружила ни одной жалобы на зефир «Жизель» на горячей линии, сайте и других каналах обратной связи с покупателями торговой сети, пишет РИА Новости.

А во «ВкусВилле» рассказали, что за последние четыре месяца доля жалоб от покупателей на качество зефира в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок.