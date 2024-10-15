Производитель зефира «Жизель» обратится в суд из-за данных об отравлениях

Кондитерская фабрика «Сокол», которая выпускает зефир под брендом «Жизель», планирует обратиться в суд с иском о порочащих честь компании данных, согласно которым люди отравились сладостями ее производства. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

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— Сведения, опубликованные Telegram-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения, — заявил представитель производителя.

По словам Шамиса, распространяться начала информация не о недавних отравлениях, а о всех случаях жалоб за последний год. Коммерческий директор фабрики утверждает, что ухудшение самочувствия людей в том случае было связано в первую очередь с нарушением хранения продукта, а также норм его потребления. Шамис уверен, что используемый при производстве сладостей фабрики «Сокол» сахарозаменитель является одним из самых безопасных среди всех существующих на сегодняшний день аналогов, передает РБК.

Покупатели пожаловались на отравление зефиром на мальтите. Среди пострадавших десятки человек. Они ели продукцию марки «Жизель», после чего у них началось вздутие живота и диарея. Сообщалось, что этот зефир делали на том же заводе, что и зефир из «ВкусВилла» в результате которого отравились сотни человек.