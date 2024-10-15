Мосгорсуд не отпустил экс-мэра Сочи из СИЗО

Московский городской суд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого по делу о растрате. ТАСС

«Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сказано в решении. Газета.Ru

В апелляционной жалобе защита пыталась оспорить подсудность, поскольку Копайгородский является военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации, а также утверждала, что возбуждение уголовного дела в отношении него незаконно. Вечерняя Москва