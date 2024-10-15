Названа возможная причина смерти дрейфовавших в Охотском море путешественников

Причиной смерти отца и сына, которые вместе с родственником более двух месяцев дрейфовали в Охотском море, могут быть физиологические особенности их организма. Как сообщает «МК», об этом рассказал капитан 1-го ранга Владимир Гундаров.

Он отметил, что жена одного из братьев рассказывала о наличии у пропавших удочек и 20-литровой канистры пресной воды. По словам Гундарова, если в море у тебя есть рыболовные снасти, то обеспечить себя едой реально, хоть и в недостаточном количестве. Говоря о воде, он отметил, что ее наличие объясняет, почему хотя-бы один из путешественников смог выжить.

«Почему двое умерли — можно строить только догадки. Вообще, в таких случаях люди умирают, когда теряют надежду, впадают в панику и прекращают борьбу за выживание. Возможно, это зависит ещё от физиологии организма. Например, для одних холод воспринимается как катастрофа и они очень чувствительны к холоду», — сказал капитан.

Он добавил, что способов спасения в подобных условиях в море описано очень много, однако, по большому счету, многое зависит от удачи.

Спасатель рассказал, как смог выжить дрейфовавший в море мужчина

Напомним, что лодка с Михаилом Пичугиным, его братом Сергеем Пичугиным и племянником, 15-летним Ильей Пичугиным, пропала в Охотском море в начале августа. Мужчины отправились к Шантарскими островами и взяли с собой подростка, чтобы тот вживую посмотрел на китов. На обратном пути они, предварительно, сбились с курса. Пропавших разыскивали спасатели Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей, но безуспешно.

Накануне судно обнаружил супертраулер «Ангел»: из троих человек выжил только Михаил. За время плавания он потерял около 50 кг. Его доставили в больницу.