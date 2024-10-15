Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого по делу о растрате. Об этом стало известно во вторник, 15 октября.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения, — огласила решение судья.

В апелляционной жалобе защита пыталась оспорить подсудность, поскольку Копайгородский является военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации, а также утверждала, что возбуждение уголовного дела в отношении него незаконно.

В ходе судебного разбирательства защита просила суд изменить ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского на иную меру, не связанную с его содержанием в СИЗО. В суде также выступила адвокат жены бывшего мэра Янины Копайгородской, передает ТАСС.

Копайгородский был арестован 25 сентября. Суд заключил его под стражу до 18 ноября. Бывшего мэра Сочи подозревают в растрате или присвоении денежных средств в особо крупном размере. «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал по делу Копайгородского, в котором рассказано в чем именно подозревают бывшего чиновника, какой недвижимостью владеет он и его родственники, а также как арестованный связан с похоронным бизнесом.

Позднее Копайгородский подал апелляционную жалобу после решения суда об аресте до 18 ноября.