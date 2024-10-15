Полицейские задержали москвича, выманившего у пенсионерки 2,6 миллиона рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве 24-летнего курьера, укравшего у пенсионерки 2,6 миллиона рублей. На него возбудили уголовное дело. Он находится под домашним арестом. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба МВД России.

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— На уловки мошенников попалась 75-летняя местная жительница. Первому прибывшему незнакомцу пенсионерка передала 1,2 миллиона рублей, а второму ещё 1,4 миллиона рублей наличности, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МВД России.

По данным правоохранителей, курьером оказался 24-летний житель Москвы. Похищенные у женщины деньги он успел перевести аферистам. Полицейские возбудили уголовное дело. Фигурант находится под домашним арестом. В настоящее время устанавливаются личности соучастников и организаторов преступной схемы.Ранее во вторник, 15 октября, полицейские в Москве пресекли незаконную деятельность по изготовлению и реализации гиалуроновой кислоты для подкожных инъекций. По предварительной оценке, доход подпольного производства превышал 100 млн рублей в год. Силовики провели обыск и изъяли технику, образцы продукции, а также 1,5 миллиона рублей.