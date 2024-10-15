Появились подробности выживания Пичугина в Охотском море

Стали известны подробности выживания 46-летнего Михаила Пичугина в лодке в открытом Охотском море. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что рыбаки заметили лодку около девяти часов вечера. Это произошло потому, что Пичугин обвесил судно жилетками, чтобы огни отражались как можно ярче.

Пичугин был почти без сил. Он не мог самостоятельно забраться в лодку, его пришлось вытаскивать с помощью крана. В ней также лежали тела двух его родственников — 49-летнего Сергея и 16-летнего Ильи. Тела были привязаны к лодке, чтобы они не упали в море из-за качки.

По словам Михаила Пичугина, ему удалось выжить благодаря небольшому количеству воды: они взяли с собой около 20 литров. Также они собирали дождевую воду, а лапшу и горох замачивали и ели. К сожалению, двое родственников мужчины погибли, а сам он похудел на 50 килограммов. У него было сильное обезвоживание. Первое, что сделал Пичугин, поднявшись на борт, — принял горячий душ. Затем он лег спать, передает Telegram-канал.

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Ранее стало известно, что с найденным мореплавателем Михаилом и его братом и племянником пропала связь во время переправы из Хабаровского края на Сахалин. Поиски пропавших длились более месяца, но не принесли результатов. Спустя два месяца мужчину нашли случайно на борту судна «Ангел». Сообщается, что его удалось обнаружить благодаря радару.