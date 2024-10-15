Четыре автобуса загорелись в подмосковном Видном

В автобусном парке в подмосковном Видном по причине технической неисправности задымился автобус «ЛиАЗ». После транспорт вспыхнул, а огонь перекинулся на три автобуса, стоящие рядом. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в администрации Ленинского городского округа.

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— На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет, автобусы потушены. Дополнительно сообщаем, что по состоянию на 15.10.2024 начато расследование, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на администрацию Ленинского городского округа.

Во вторник, 15 октября, бомба взорвалась на автомобиле, припаркованном во дворе дома на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как произошел взрыв, что известно о потерпевших и кто мог заложить бомбу — в материале «Вечерней Москвы».