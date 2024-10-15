Мэра казахстанского города уволили после резонансного убийства подростка

Главу города Талгар в Казахстане сняли с должности вместе с заместителем после резонансного убийства 16-летнего подростка в городе. Об этом сообщили представители Талгарского района, пишет Tengrinews.

Бахыта Куришбекова освободили от должности акима (мэра) города «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей», говорится в сообщении. Вместе с ним своего поста лишился его заместитель Матан Сагындык.

Убийство 16-летнего Шерзата Болата произошло в ночь на 4 октября. Причиной стал конфликт в магазине отца подростка. В тот день Шерзат помогал отцу, когда в магазин пришел агрессивный покупатель. Он попросил продать ему алкоголь после 23:00, но получил отказ. Между отцом Шерзата и покупателем произошел конфликт, после которого агрессор ушел. Подросток догнал его и избил. Вскоре мужичина позвал своих товарищей, которые избили в ответ Шерзата, его отца и дядю. По словам родственников убитого, всего было 13 нападавших, они применяли ножи и ружья.

Позже неизвестные сожгли дом, в котором, предположительно, проживала семья Шерзата. Семье несовершеннолетнего обеспечили охрану. В город ввели национальную гвардию.