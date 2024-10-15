Появились подробности о состоянии выжившего после дрейфа в Охотском море мужчины

Путешественнику Михаилу Пичугину, который больше двух месяцев дрейфовал в море на лодке, потребуется помощь психологов. Подробности состояния мужчины раскрыл Telegram-канал Shot.

После пережитого шока Пичугин не может говорить и ведет себя отрешенно. Сейчас его перевозят на супертраулере «Ангел»: рыболовы покормили его несколько раз, поменяли одежду и уложили спать.

Спасательное судно уже доставило в Магадан Михаила Пичугина. В настоящее время судно пришвартовано в порту. Как сообщили в Минздраве Магаданской области, мужчина пройдет полное обследование в местной больнице, передает ТАСС.

Напомним, что мужчина выжил после двух месяцев плавания на лодке, которая пропала в Охотском море в начале августа. Два его спутника, брат Сергей и 15-летний племянник Илья, скончались. Туристов разыскивали спасатели Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей, но безуспешно. Накануне лодку случайно нашли рыбаки с судна «Ангел». Сообщалось, что у Михаила сильное обезвоживание и истощение организма: за время плавания он потерял около 50 кг.

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Лодка могла сбиться с курса из-за шторма. Тогда температура воды уже опускалась до 8 градусов, а продуктов у них было лишь на две недели. Как путешественнику удалось выжить, станет понятно когда он придет в себя.