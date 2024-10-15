Буфетчица подралась с ученицей из-за булочки в Башкирии

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В башкирском городе Стерлитамак буфетчица подралась со школьницей из-за не прошедшей оплаты за булочку. Об этом во вторник, 15 октября, пишет Baza.

Между девочкой и продавцом завязался конфликт из-за того, что у ребенка не прошла оплата за булочку. Внезапно работница ударила ученицу и попыталась схватить ее за волосы. В ответ на это девочка начала обороняться. Другие дети наблюдали за ситуацией и смеялись, даже не пытаясь их разнять, следует из сообщения в Telegram-канале.

12 октября педагог Хабаровского техникума транспортных технологий Сергей Павлович выволок ученицу из класса из-за того, что она мяукала, кукарекала и орала. По его словам, ученицы постоянно доводили его, а в последний раз начали изображать животных, громко кукарекать и мяукать. Сначала он велел одной девушке покинуть класс, но она отказалась выходить и нервы преподавателя не выдержали.

Ранее стало известно, что четвероклассник обмочился прямо в классе из-за учительницы, которая не отпустила его в туалет. Инцидент произошел в Одинцове в школе № 3. Во время урока мальчик попросился справить нужду, однако классная руководительница запретила ему выходить из кабинета. Ребенок не выдержал и обмочился, сидя за партой.