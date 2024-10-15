18-летняя девушка погибла во время камнепада на Алтае

В Республике Алтай 12 туристов попали под камнепад, сообщили в ГУ МЧС по региону. Два человека получили ранения, погибла 18-летняя девушка. News.ru

Инцидент произошел 14 октября в устье реки реки Кысхыштубег. Одна из туристок, 18-летняя девушка, погибла месте, еще двое путешественников получили травмы. Газета.Ru

Следственным управлением СК РФ по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти девушки. По данным ведомства, в числе туристов - студенты Новосибирского государственного университета. ТАСС