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Девушка погибла из-за камнепада, который обрушился на туристов на Алтае

В Республике Алтай 12 туристов попали под камнепад, сообщили в ГУ МЧС по региону. Два человека получили ранения, погибла 18-летняя девушка. News.ru

Инцидент произошел 14 октября в устье реки реки Кысхыштубег. Одна из туристок, 18-летняя девушка, погибла месте, еще двое путешественников получили травмы. Газета.Ru

Следственным управлением СК РФ по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти девушки. По данным ведомства, в числе туристов - студенты Новосибирского государственного университета. ТАСС

18-летняя девушка погибла во время камнепада на Алтае
© РИА Новости
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