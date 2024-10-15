Пара обманула пенсионеров на 400 миллионов рублей с помощью «машины времени»

В Индии разыскивают супругов из штата Уттар-Прадеш, которые обманули сотни пенсионеров на 350 миллионов рупий (более 400 миллионов рублей), обещая им вернуть молодость при помощи «израильской машины времени». Об этом во вторник, 15 октября, сообщает NDTV.

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Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми управляли медицинским центром Revival World в Канпуре. Они утверждали, что могут превратить 60-летнего человека в 25-летнего с помощью «машины времени», которую они якобы приобрели в Израиле.

Пара заявляла, что люди стареют из-за загрязненного воздуха и что с помощью «кислородной терапии» на чудо-машине клиенты смогут вернуть себе молодость всего за несколько месяцев. Они требовали шесть тысяч рупий, что составляет примерно семь тысячи рублей, за 10 процедур и 90 тысяч рупий (103 тысячи рублей) за три года полного омоложения.

В полицию обратилась женщина по имени Рену Сингх, которая потратила на услуги Дубеев более одного миллиона рупий и не получила никаких результатов. Она рассказала, что мошенники обманули сотни людей на 350 миллионов рупий. В настоящее время полиция пытается разыскать мошенников. Предполагается, что после начала расследования они скрылись из страны, передает телеканал.

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Химки задержали 21-летнего жителя Ульяновской области, укравшего у пенсионерки три миллиона рублей. Против него завели уголовное дело по статье о мошенничестве.

Экс-заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО «ЦЕНТРЛЕСХОЗ» и трем его сообщникам предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере на 24 миллиона рублей.