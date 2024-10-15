Пара обманула пенсионеров на 400 миллионов рублей с помощью «машины времени»
В Индии разыскивают супругов из штата Уттар-Прадеш, которые обманули сотни пенсионеров на 350 миллионов рупий (более 400 миллионов рублей), обещая им вернуть молодость при помощи «израильской машины времени». Об этом во вторник, 15 октября, сообщает NDTV.
Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми управляли медицинским центром Revival World в Канпуре. Они утверждали, что могут превратить 60-летнего человека в 25-летнего с помощью «машины времени», которую они якобы приобрели в Израиле.
Пара заявляла, что люди стареют из-за загрязненного воздуха и что с помощью «кислородной терапии» на чудо-машине клиенты смогут вернуть себе молодость всего за несколько месяцев. Они требовали шесть тысяч рупий, что составляет примерно семь тысячи рублей, за 10 процедур и 90 тысяч рупий (103 тысячи рублей) за три года полного омоложения.
В полицию обратилась женщина по имени Рену Сингх, которая потратила на услуги Дубеев более одного миллиона рупий и не получила никаких результатов. Она рассказала, что мошенники обманули сотни людей на 350 миллионов рупий. В настоящее время полиция пытается разыскать мошенников. Предполагается, что после начала расследования они скрылись из страны, передает телеканал.
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Химки задержали 21-летнего жителя Ульяновской области, укравшего у пенсионерки три миллиона рублей. Против него завели уголовное дело по статье о мошенничестве.
Экс-заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО «ЦЕНТРЛЕСХОЗ» и трем его сообщникам предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере на 24 миллиона рублей.