Мэра казахстанского Талгара отправили в отставку после убийства подростка

Мэра Талгара Алматинской области Казахстана Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана отправили в отставку после резонансного убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Талгарского района.

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Куришбекова и Матана сняли с должностей за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Сейчас власти рассматривают ответственность других госслужащих в произошедшем.

Напомним, что в ночь на 4 октября в Талгаре убили 16-летнего подростка, сына владельца местного магазина. Конфликт случился из-за банки пива — покупатели не заплатили за нее и у хозяина произошла словесная перепалка с мужчинами, а подросток заступился за отца. Выйдя из помещения, мужчины позвали на подмогу приятелей. По словам отца погибшего, нападавших было 13 человек, причем некоторые из них вооружились ружьями и ножами. В ходе драки несовершеннолетнему нанесли смертельное ранение.

Ночью 12 октября в селе Азат сгорел дом, принадлежащий семье подростка. В МЧС заявили, что при пожаре никто не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества и обеспечили охрану родным погибшего. После этого в социальных сетях начали распространяться призывы к организации протестных акций, а власти ввели в город части национальной гвардии МВД Казахстана.