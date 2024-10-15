СК назвал главную версию подрыва автомобиля в Москве

Взрыв внедорожника Tank на юго-западе Москвы мог быть связан с профессиональной деятельностью владельца машины. Такую приоритетную версию следствия озвучила пресс-служба столичного ГСУ СК.

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Напомним, что потерпевший является директором организации, которая основала сеть баров "Гадкий койот", а также известного мясного ресторана в Москве. Сейчас следователи изучают записи с камер уличного наблюдения, допрашиваются свидетели. В рамках расследования проводятся обыски, где именно, не уточняется. Изучаются и другие версии.

Напомним, что машина была взорвана во дворе дома на Профсоюзной улице. Взрывное устройство сдетонировало, когда хозяин автомобиля хотел убрать посторонний предмет с капота. Пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок.