Двоих бросавших бутылки с зажигательной смесью в военкомат в 2022 году жителей Перми осудили на 10 и 11 лет лишения свободы. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию от УФСБ России. Lenta.ru

«На основании решения Центрального окружного военного суда обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Ura.Ru

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные российской спецслужбы, преступники пытались поджечь военкомат по указанию разведслужб Украины. Также они собирали и передавали сведения об объектах Свердловской железной дороги. RT на русском