Названа версия подрыва автомобиля бизнесмена в Москве

Одной из приоритетных версий подрыва автомобиля предпринимателя на Профсоюзной улице в Москве, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка, мог стать конфликт бизнес-интересов. Об этом сообщают источник в правоохранительных органах во вторник, 15 октября.

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— Одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Согласно ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе, ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях, — передает сообщение собеседника «Интерфакс».

Ранее утром во вторник, 15 октября, стало известно, что внедорожник, подорванный самодельным взрывным устройством, принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву. Хозяин машины занимается ресторанным бизнесом и управляет компанией «Шейкер Групп». Один из ее проектов — бар «Гадкий Койот». Шестилетний ребенок пострадал из-за взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.