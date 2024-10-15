Названа сумма ущерба по делу Минобороны

Дело задержанного в августе совладельца «Радиоавтоматики» Владимира Иванова связано с завышением стоимости работ по договорам о поставках электронных компонентов для космической отрасли на 118 миллионов рублей. Об этом во вторник, 15 октября, рассказали источники, знакомые с ходом расследования и материалами дела.

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В суде Владимир Иванов не признал себя виновным. Адвокаты просили судью не избирать меру пресечения их подзащитному, мотивируя это тем, что в деле «отсутствуют доказательства преступных событий и причастности к ним Иванова». Они также отметили, что подсудимый был задержан спустя год после возбуждения уголовного дела.

В ходе судебного заседания было отмечено, что у подсудимого Иванова, у которого есть инвалидность, есть двое малолетних детей, один из которых — инвалид, передает РБК.

Арестованный Владимир Иванов, которого обвиняют в мошенничестве при выполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, находится под санкциями с 2022 года. Его обвиняют в хищении денег с помощью мошеннических схем, выделенных на реализацию контракта для нужд Минобороны РФ. Мужчина находится под стражей с 1 августа.

Ранее предполагаемый ущерб по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова увеличился до двух миллиардов рублей. К делу о взятке прибавились обвинения в хищениях. «Вечерняя Москва» рассказала об одном из самых скандальных дел в отдельном материале.