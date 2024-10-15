Стала известна личность хозяина подорванного в Москве внедорожника

Внедорожник, на капоте которого сработало сегодня самодельное взрывное устройство (СВУ), принадлежит 44-летнему московскому бизнесмену-ресторатору Виктору М. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Сегодня утром при срабатывании самодельного взрывного устройства, установленного на капоте машины в Москве, пострадали три человека, в том числе ребенок. СВУ было прикрыто детской пеленкой и сработало около восьми утра, когда владелец машины попытался убрать его.

По данным канала, автомобиль принадлежит бизнесмену Виктору М, владеющему долями в 13 компаниях, связанных с деятельностью ресторанов и кафе. По одной из версий, СВУ на капот автомобиля могли заложить конкуренты.

Осведомленные источники утверждают, что владельцу заминированной машины при взрыве повредило кисть и ногу. Он был госпитализирован.

Также при взрыве была повреждена машина соседки бизнесмена, припаркованная рядом.

Источник RT в правоохранительных органах отметил, что мощность СВУ по предварительным данным эквивалентна 200—300 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.