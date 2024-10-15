СВУ сработало под днищем автомобиля на юго-западе Москвы

Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля на юго-западе Москвы, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Shot, бомба находилась в пакете, который лежал на капоте внедорожника TANK, припаркованного у жилой высотки на Профсоюзной.

СВУ было прикрыто детской пеленкой и сработало около восьми утра, когда водитель машины попытался убрать его, утверждает Telegram-канал.

«Пострадали двое мужчин и ребенок, их увезли с места [происшествия] на скорой. У ребенка рассечена голова, у мужчин - ранение ног и рук», - говорится в сообщении.

Ранее на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser, принадлежащий российскому военному. В результате пострадал офицер и его супруга. В совершении преступления был заподозрен Евгений Серебряков. Он был задержан в турецком Бодруме, куда, по версии следствия, успел уехать после того, как заложил взрывчатку.