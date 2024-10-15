СК возбудил дело из-за свастики перед воинским мемориалом в Иркутской области

В Приангарье возбуждено уголовное дело после того, как двое подростков 16 и 17 лет нарисовали свастику возле мемориала Воинской славы. Об этом сообщило в своем Telegram-канале следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в Железногорске-Илимском. О том, что сделали подростки, стало известно из видео, опубликованного в соцсетях.

«В ходе мониторинга (…) выявлена публикация с фрагментом видеозаписи, на которой запечатлено, как два молодых человека нарисовали нацистскую символику в сквере перед Мемориалом Воинской славы в городе Железногорске-Илимском», - пояснили в СКР.

В ведомстве отметили, что уголовное дело об осквернении символов воинской славы, совершенном публично группой лиц, расследуется в отношении двух молодых людей 16 и 17 лет.

Подростки нарисовали свастику на снегу. Они были задержаны и вместе с родителями доставлены в отделение полиции. Свой поступок студенты местного колледжа объяснили желанием пошутить, пишет РИА Новости.

Ранее суд приговорил студентку из Африки к году условного срока за тверк рядом с Вечным огнем. Студентка, обучавшаяся в университете Югры, заявила, что не знала о символах воинской славы и не хотела кого-либо оскорбить. Позже она принесла извинения.