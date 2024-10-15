Зефир изъяли из крупных российских гипермаркетов после массового отравления

Из крупных магазинов изъяли зефир после массового отравления. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в пресс-службе X5 Group.

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По словам представителей компании, в ходе мониторинга горячей линии не было зафиксировано жалоб на зефир марки «Жизель».

— Все продажи зефира с мальтитным сиропом остановлены до выяснения всех обстоятельств — товар нельзя пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах заблокированы к продаже, — говорится в сообщении.

По словам специалистов, безопасность россиян является главным приоритетом. Все обстоятельства ситуации устанавливаются, пишет RT.

Ранее стало известно, что покупатели пожаловались на отравление зефиром на мальтите. По данным канала, среди пострадавших десятки человек. Они ели продукцию марки «Жизель», после чего у них началось вздутие живота и диарея. Сообщается, что этот зефир делали на том же заводе, что и зефир из «ВкусВилла» в результате которого отравились сотни человек.

До этого в СМИ появилась информация, что сотни покупателей отравились зефиром «Классический», который продают в магазине «ВкусВилл». Все они сообщили о сильной боли в животе и тошноте. Возможной причиной отправления пользователи назвали мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя и обладает слабительным эффектом.