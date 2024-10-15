Оценен ущерб по делу о космических контрактах Минобороны

Ущерб по делу о завышении стоимости работ при поставках электронных компонентов для российской космической отрасли оценивается в 118 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

По данным РБК, речь идет о деле совладельца «Радиоавтоматики» Владимира Иванова, который был задержан в августе, а затем арестован. РИА Новости сообщало, что он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов для нужд Минобороны. С каким госконтрактом связано уголовное дело и каков ущерб, не уточнялось.

Адвокаты Иванова указывали, что его задержали спустя почти год после возбуждения уголовного дела. Также они заявляли, что в деле «отсутствуют доказательства события преступления». По данным РИА Новости, дело было возбуждено 22 августа 2023 года.

РБК отмечает, что Иванов не признал вину. По словам источников издания, в 2016-2018 годах между АО «ЦНИРТИ имени академика Берга» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и компанией «Радиоавтоматика» было заключено несколько контрактов стоимостью более 800 миллионов рублей на выполнение опытно-конструкторских работ.

По данным РБК, речь шла о поставках электронной компонентной базы, в том числе класса space и military для работы в космосе. Договоры заключались в рамках гособоронзаказа для Минобороны.

Источники РБК заявили, что «Радиоавтоматика» отвечала за закупку электронной компонентной базы и ее сертификацию. Собеседники утверждают, что закупленные изделия прошли приемку и испытания, были приняты заказчиком и штатно работают в космосе. По словам источников РБК, в основу дела легла экспертиза, сделанная по заказу ЦНИРТИ имени Берга. При этом эксперт якобы опирался на цены, которые указаны в интернет-магазине приборов и электронных компонентов, не подходящих для работы в условиях космической радиации, заявил один из собеседников РБК.