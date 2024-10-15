В Германии заявили о диверсии на аэродроме в Лейпциге

В июле на аэродроме логистического центра DHL в Лейпциге загорелась посылка, что чуть не стало катастрофой. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг, его слова приводит Tagesspiegel.

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Посылка, которая должна была быть доставлена в одну из стран Балтии, загорелась перед погрузкой в самолет. В результате пламя охватило весь контейнер, в котором находился груз.

Хальденванг назвал произошедшее диверсией и заявил, что избежать авиакатастрофы удалось только «по счастливому стечению обстоятельств», так как посылка загорелась на земле, а не во время полета. Издание отмечает, что пожар мог бы возникнуть после взлета, если бы самолет не задержался.

Глава BfV обвинил в произошедшем «российские спецслужбы», которые якобы нарастили акты саботажа в Германии «как количественно, так и качественно».

В начале октября прокуратура Германии задержала гражданку КНР по подозрению в шпионаже и работе на китайскую разведку.