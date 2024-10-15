Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры спасения Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал по Охотскому морю. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что лодка пропала в Охотском море еще в начале августа. На борту вместе с Михаилом находились брат Сергей и 15-летний племянник Илья — они погибли. По информации Telegram-канала Shot, путешественники решили во время летних каникул подростка отправиться на Сахалин, чтобы насладиться природой. Илья рассказывал матери, что мечтает увидеть китов вживую. Родственники успели посетить Шантарские острова, однако на обратном пути лодка сбилась с курса и потеряла управление. По предварительной информации, причиной стал сильный шторм.

Туристов разыскивали спасатели Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей, но безуспешно. Вчера лодку совершенно случайно нашли рыбаки с судна «Ангел»: сперва они подумали, что в воде буй либо какой-то мусор, а когда подплыли, увидели живого человека. У Михаила сильное обезвоживание и истощение организма. За время плавания он потерял около 50 кг. Сейчас его везут в больницу.