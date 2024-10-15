На Камчатке обнаружили судно с людьми, пропавшее в августе в Сахалинском заливе

В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края 14 октября обнаружили катамаран с тремя людьми. Они не выходили на связь с августа.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, один из мужчин и подросток погибли. Еще один человек выжил, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Также контролируется ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), возбужденного Восточным МСУТ СК России", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток отправились с материка - с мыса Перовского в Сахалинском заливе Николаевского района Хабаровского края в сторону города Оха Сахалинской области на катамаране "Байкат". С этого момента они не выходили на связь, их местоположение было также неизвестно. На поиски судна поднимали авиацию, в том числе самолет МЧС.