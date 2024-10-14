Из Доминиканы депортировали осужденного за мошенничество россиянина

Россиянин, осужденный за мошенничество на сумму более 30 млн рублей, депортирован из Доминиканы в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД пояснили, что в понедельник, 14 октября, в аэропорту города Санто-Доминго представители компетентных органов Доминиканской Республики передали российским коллегам Армена Нерсесяна.

Россиянин находился в розыске как осужденный за крупное мошенничество, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год злоумышленник организовал строительство многоквартирного дома на территории Анапы, получил от инвесторов более 30 млн рублей. Вместе с тем, свои обязательства не исполнил и скрылся за границей.

В январе 2017 года против Нерсесяна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В МВД подчеркнули, что фигурант будет доставлен в Российскую Федерацию.